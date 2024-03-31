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31 марта, 09:15

Происшествия

Установлены личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Установлены личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

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Всего жертвами трагедии стали 144 человека, пострадал 551. Следователи внимательно восстанавливают события, происходившие в здании до атаки. Это должно помочь установить личности соучастников преступления, его организаторов и заказчиков. Уже арестованы девять подозреваемых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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