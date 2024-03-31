Установлены личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Следствие по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продолжается, опознаны 134 погибших.

Всего жертвами трагедии стали 144 человека, пострадал 551. Следователи внимательно восстанавливают события, происходившие в здании до атаки. Это должно помочь установить личности соучастников преступления, его организаторов и заказчиков. Уже арестованы девять подозреваемых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.