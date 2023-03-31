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Грузовик протаранил поликлинику в Челябинской области

Грузовик протаранил поликлинику в Челябинской области

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Фура с бутылками воды для кулеров протаранила поликлинику в городе Миассе, это Челябинская область. Грузовик сначала задел на дороге легковой автомобиль, потом снес забор, выскочил на тротуар и въехал в кабинет физиотерапии.

В это время там находились несколько пациентов. Из них никто не пострадал. Ушибы получила только девушка за рулем легкового автомобиля. Предполагают, что причиной аварии стали неисправные тормоза у грузовика.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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