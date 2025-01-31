Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Анохина

Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Сергея Анохина о даче взятки. Среди них – один из начальников отделения УВД, бывший сотрудник полиции и адвокат.

Следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности. В результате всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

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