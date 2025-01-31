Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 13:15

Происшествия

Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Анохина

Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Анохина

Новости часа: на северо-западе Москвы сбросили более 100 тонн воды для тушения пожара

СК возбудил дело после пожара в Покровском-Стрешневе

Четыре вертолета и пожарный поезд привлекли для локализации пожара в Москве

Спасатели локализовали пожар на 2 тысячах квадратных метров в Москве

Пожарные локализовали возгорание на северо-западе Москвы

Новости регионов: в Ноябрьске эвакуировали 49 человек из-за пожара в общежитии

Пожар в административном здании на северо-западе Москвы продолжают тушить

Более 300 человек эвакуированы из горящего здания на северо-западе Москвы

Новости регионов: в поселке Магаданской области ввели режим ЧС из-за морозов

Еще трое посредников задержаны по делу экс-директора "Фонбета" Сергея Анохина о даче взятки. Среди них – один из начальников отделения УВД, бывший сотрудник полиции и адвокат.

Следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности. В результате всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика