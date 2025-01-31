Новости часа: на северо-западе Москвы сбросили более 100 тонн воды для тушения пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тонн воды и пены сбросили на горящее здание на северо-западе Москвы, сообщили в МЧС.

Школьникам стал доступен новый цифровой атлас в Московской электронной школе, рассказали в департаменте образования и науки.

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день в рамках проекта "Зима в Москве", проинформировали на mos.ru.