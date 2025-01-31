Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 12:45

Происшествия

Новости часа: на северо-западе Москвы сбросили более 100 тонн воды для тушения пожара

Новости часа: на северо-западе Москвы сбросили более 100 тонн воды для тушения пожара

СК возбудил дело после пожара в Покровском-Стрешневе

Четыре вертолета и пожарный поезд привлекли для локализации пожара в Москве

Спасатели локализовали пожар на 2 тысячах квадратных метров в Москве

Пожарные локализовали возгорание на северо-западе Москвы

Новости регионов: в Ноябрьске эвакуировали 49 человек из-за пожара в общежитии

Пожар в административном здании на северо-западе Москвы продолжают тушить

Более 300 человек эвакуированы из горящего здания на северо-западе Москвы

Новости регионов: в поселке Магаданской области ввели режим ЧС из-за морозов

Площадь пожара в здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс "квадратов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тонн воды и пены сбросили на горящее здание на северо-западе Москвы, сообщили в МЧС.

Школьникам стал доступен новый цифровой атлас в Московской электронной школе, рассказали в департаменте образования и науки.

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день в рамках проекта "Зима в Москве", проинформировали на mos.ru.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
происшествияпожаробразованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика