Новости регионов: в Ноябрьске эвакуировали 49 человек из-за пожара в общежитии

В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе утром 31 января специалисты тушили пожар в общежитии. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров, но его удалось быстро ликвидировать. Из здания эвакуировали 49 человек. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара выясняются.

На Камчатке начали строительство трехзвездочного санаторно-курортного комплекса. В нем оборудуют 250 номеров, гостевые дома, термальный бассейн и ресторан. Некоторые спа-зоны планируют открыть уже в первом квартале этого года.

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