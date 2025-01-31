На северо-западе Москвы горит административное здание

На северо-западе Москвы тушат крупный пожар. Там горит двухэтажное административное здание в Сходненском тупике. Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, во время пожара обрушилась крыша. Из дома эвакуировали более 50 человек.

Информации о пострадавших не поступало. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. В причинах возгорания позже будут разбираться следователи.

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