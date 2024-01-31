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Новости

31 января, 13:30

Происшествия

Новости мира: в США начали устанавливать причины взрыва на газопроводе

Новости мира: в США начали устанавливать причины взрыва на газопроводе

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В американском штате Оклахома устанавливают причины взрыва на газопроводе. Столб огня достигал 150 метров, а пламя было видно на расстоянии более 50 километров. Спасатели смогли подобраться к месту ЧП не сразу, так как им пришлось ждать, пока выгорит все топливо в трубе.

Во Франции в поддержку аграриев выступили жители, которые к фермерскому делу не имеют отношения. Ночью при помощи бетонных блоков и щитов из машин люди начали перекрывать центральные автомагистрали в пригороде Парижа. К утру в разных районах на трассах появились развалы из старых покрышек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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