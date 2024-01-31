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31 января, 09:45

Происшествия

Автомобиль ушел от лобового столкновения с грузовиком в Кемеровской области

Автомобиль ушел от лобового столкновения с грузовиком в Кемеровской области

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В Кемеровской области водитель легкового автомобиля проскочил на скорости между двух грузовиков. Инцидент на дороге сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, как одна из фур выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать другой большегруз, а водитель легковой машины попадает в узкий коридор между ними.

В ГАИ сообщили, что выехавшему на встречную полосу водителю фуры теперь грозит штраф или лишение прав на срок до 6 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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