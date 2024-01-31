Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 07:45

Происшествия

Полицейские задержали 14-летнего водителя после погони и стрельбы в Ленобласти

Полицейские задержали 14-летнего водителя после погони и стрельбы в Ленобласти

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

Хлопок в районе ТЭЦ-23 не нарушил электроснабжения

Рядом с ТЭЦ-23 в Москве произошло повреждение кабельной линии из-за короткого замыкания

"Безопасный город": модельное агентство оформляло кредиты на москвичей

"Безопасный город": мужчина отказался платить за сырок и ограбил магазин в Коммунарке

Новости регионов: получены первые данные расшифровки самописцев сбитого самолета Ил-76

Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено

Движение от площади Борьбы до станции МЦД-2 Каланчевская восстановили

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован

Под Петербургом полицейские остановили автомобиль, в котором ехали трое несовершеннолетних. Инспекторы обратили внимание на глухую тонировку лобового стекла и попытались остановить машину, однако водитель резко увеличил скорость.

Во время погони полицейские открыли огонь по колесам и в итоге смогли задержать нарушителя. Им оказался 14-летний подросток. Также в салоне находились двое его одноклассников. На несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика