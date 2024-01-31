Полицейские задержали 14-летнего водителя после погони и стрельбы в Ленобласти

Под Петербургом полицейские остановили автомобиль, в котором ехали трое несовершеннолетних. Инспекторы обратили внимание на глухую тонировку лобового стекла и попытались остановить машину, однако водитель резко увеличил скорость.

Во время погони полицейские открыли огонь по колесам и в итоге смогли задержать нарушителя. Им оказался 14-летний подросток. Также в салоне находились двое его одноклассников. На несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол.

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