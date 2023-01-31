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Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

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Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов 31 января.

По их данным, в настоящее время 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии столичного кардиоцентра под наблюдением врачей. Однако сам народный артист России сообщил журналистам издания "360", что чувствует себя прекрасно. А о том, что попал в больницу узнал из новостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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