Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов 31 января.

По их данным, в настоящее время 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии столичного кардиоцентра под наблюдением врачей. Однако сам народный артист России сообщил журналистам издания "360", что чувствует себя прекрасно. А о том, что попал в больницу узнал из новостей.

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