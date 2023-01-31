Новости часа: ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников. Как прокомментировали в ведомстве, подпольные мастерские были обнаружены в 38 регионах РФ.

Украинские силовики обстреляли город Стаханов в ЛНР при помощи HIMARS. Об этом сообщили в ТАСС.

Правительство расширило меры поддержки для российских производителей электроники. Об этом решении рассказал кабмин.