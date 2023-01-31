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Происшествия

Новости регионов: семью мошенников из Москвы осудили в Якутии

Новости регионов: семью мошенников из Москвы осудили в Якутии

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Семью из Москвы осудили в Якутске. Отца, его дочь и зятя обвинили в мошенничестве на 160 миллионов рублей. С 2011 до 2013 года глава семейства организовал пять юридических фирм на номинальных лиц. а также незаконное строительство двух многоквартирных жилых домов, для чего собирал деньги с горожан. В результате пострадало более 130 человек.

Сильнейшая метель прошла в Новосибирске. Метеорологи сообщили, что январская норма по осадкам превышена в два раза. Так был побит рекорд 1914 года. В Новосибирске образовался коллапс из-за количества снега. Горожане массово публикуют в соцсетях фото и видео заваленных снегом дорог и длинных очередей из машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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