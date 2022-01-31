МИД РФ оплатит штраф за сбор редких насекомых российскими учеными на Шри-Ланке

17:15
Российским ученым, осужденным за сбор редких насекомых на Шри-Ланке, поможет МИД, а также российские бизнесмены. Они оплатят штраф в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Как выяснилось, собирать некоторых насекомых на Шри-Ланке запрещено по религиозным причинам. Между тем в Москве их продажа – это целый бизнес. А цены на редких насекомых доходят до нескольких тысяч долларов.
В России тоже есть закон, запрещающий отлов и уничтожение редких животных и растений. Но наказание за подобные нарушения мягче, чем на южноазиатском курорте. В РФ это не уголовное, а всего лишь административное правонарушение.
Александр Игнатенко с коллегами до сих пор находятся на Шри-Ланке. Их выпустили за ворота тюрьмы, но отобрали паспорта, чтобы они не могли уехать домой, не выплатив штраф. Если это не удастся сделать до 11 марта, то они могут снова оказаться за решеткой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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