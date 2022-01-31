Военнослужащий в Подмосковье погиб в результате неосторожного обращения с оружием

13:15
В одной из воинских частей Подмосковья произошла трагедия. В результате неосторожного обращения с огнем погиб военнослужащий.
Оказалось, что контрактник грубо нарушил правила обращения с оружием. Произошел непроизвольный выстрел. В результате военнослужащий, который находился рядом, получил смертельное ранение.
"Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия. Будут проводить все необходимые экспертизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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