Происшествия в Москве: пожар в строительном ангаре и взрыв в баре

В Москве загорелся ангар на строительном рынке "Каширский двор". Полыхало строение площадью 150 квадратных метров. Через некоторое время ангар обрушился. Спасателям удалось отстоять соседние павильоны и потушить огонь. В настоящее время пожарные проливают сгоревшие конструкции, чтобы не возникло новых очагов. Информации о пострадавших нет.

Две квартиры и балкон в жилом девятиэтажном доме загорелись ночью в Кузьминках. Спасатели эвакуировали во время пожара 10 человек, в том числе одного ребенка. Людей из соседних, а также расположенных выше квартир, передали медикам для осмотра. Одного человека пришлось госпитализировать. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В одном из баров Москвы сдетонировал газ. Это произошло на территории дизайн-квартала "Флакон", на Новодмитровской улице. В МЧС рассказали, что на 2-м этаже, где находится кухня, вспыхнула газовоздушная смесь. В результате два человека пострадали, их госпитализировали.