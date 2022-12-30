Столичная полиция задержала вора, который вытаскивал сумки покупателей из тележек

Полиция задержала вора, который вытаскивал сумки из тележек покупателей в Москве. Следствие оценило ущерб от подобной деятельности на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в МВД.

На данный момент известно о двух эпизодах – на Рублевском шоссе и Мичуринском проспекте. Мужчина дожидался, когда покупатели отвлекутся, и вытаскивал из тележек сумки с деньгами.

Обвиняемый признался, что все деньги потратил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.