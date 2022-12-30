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30 декабря, 13:15

Происшествия

Столичная полиция задержала вора, который вытаскивал сумки покупателей из тележек

Столичная полиция задержала вора, который вытаскивал сумки покупателей из тележек

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Полиция задержала вора, который вытаскивал сумки из тележек покупателей в Москве. Следствие оценило ущерб от подобной деятельности на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в МВД.

На данный момент известно о двух эпизодах – на Рублевском шоссе и Мичуринском проспекте. Мужчина дожидался, когда покупатели отвлекутся, и вытаскивал из тележек сумки с деньгами.

Обвиняемый признался, что все деньги потратил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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