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Новости

30 декабря, 12:30

Происшествия

Новости часа: система ПВО сработала в Севастополе

Новости часа: система ПВО сработала в Севастополе

Труба лопнула на 23-м этаже в столичном ЖК "Римский–Корсаков"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Севастополе сработала система ПВО, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор города.

Первые "Москвичи" поступили в столичные автосалоны. Об этом проинформировали московские дилеры.

В Басманном районе завершили основные работы по благоустройству. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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