Новости часа: система ПВО сработала в Севастополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Севастополе сработала система ПВО, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор города.

Первые "Москвичи" поступили в столичные автосалоны. Об этом проинформировали московские дилеры.

В Басманном районе завершили основные работы по благоустройству. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.