Гости сгоревшего отеля в Камбодже не могли покинуть номера из-за заклинивших электрозамков

Гости сгоревшего в Камбодже отеля не могли покинуть свои номера из-за заклинивших электрозамков. О новых подробностях трагедии в городе Пойпет на границе с Таиландом сообщила газета Bangkok Post.

Пожар бушевал всю ночь 29 декабря. Порядка 30 человек числятся в списках пропавших без вести, погибли 20 человек. Россиян среди них нет.

Предварительно, причиной трагедии мог стать взрыв топливного бака или газового баллона. Еще одна версия – проблемы с электропроводкой. Локализовать пламя удалось только спустя 10 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.