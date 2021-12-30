ТЦ Columbus вернулся к работе после эвакуации из-за угрозы взрыва

Торговый центр Columbus на Варшавском шоссе вернулся к обычной работе после эвакуации. Вывести всех посетителей и сотрудников на улицу пришлось из-за анонимного сообщения с угрозами.

Здание осмотрели полицейские и кинологи, после этого все магазины снова заработали. Сейчас в торговых комплексах самый высокий предновогодний ажиотаж. В ТЦ было много посетителей, а вся подземная парковка забита машинами. Из-за эвакуации все ближайшие улицы оказались заполнены людьми и автомобилями.

Посетители, которые не стали дожидаться открытия и оставили свои машины на парковке, смогут бесплатно забрать их завтра. Но для этого потребуется предъявить парковочный талон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.