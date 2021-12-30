Людей эвакуировали из ТЦ Columbus в Москве из-за угрозы взрыва – СМИ

Людей эвакуировали из ТЦ Columbus в Москве из-за угрозы взрыва, сообщают СМИ.

На месте работают сотрудники Росгвардии и кинологи. Из-за эвакуации около здания образовался автомобильный затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.