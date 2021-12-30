ТЦ Columbus проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

Людей эвакуировали из ТЦ Columbus на Варшавском шоссе из-за анонимного сообщения с угрозами. К зданию уже прибыли спасатели, полиция и кинологи.

Ситуацию в Columbus прокомментировали в администрации торгового центра. На своей странице в Instagram подробно рассказывается, что произошло и зачем проводится эвакуация.Также опубликована инструкция, куда обращаться, если ребенок в момент эвакуации находился на игровой площадке без взрослых; как можно вернуть деньги за неиспользованные билеты в кинотеатр или за оплаченную еду на фуд-кортах; когда можно будет забрать машину с подземной парковки.

Уехать из торгового центра могут лишь те, кто припарковался на улице. В ТЦ сообщают, что на осмотр здания уйдет не меньше двух часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.