Виновник ДТП в Тушине рассказал, что попал на скользкий парапет

Водитель каршеринга, который на скорости протаранил сразу шесть машин и скрылся с места аварии, объяснил причину ДТП.

По его словам, он попал на скользкий парапет и с места происшествия никуда не уезжал.

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