В Тушине водитель каршеринга въехал в шесть авто и скрылся

В Тушине водитель каршеринга на скорости протаранил сразу шесть машин и скрылся с места аварии. Его разыскивает полиция.

Машины стояли во дворе дома на Туристской улице и от удара сильно пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.