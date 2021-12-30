Каршеринг протаранил 6 автомобилей на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы каршеринг протаранил 6 автомобилей. Они были припаркованы во дворе дома на Туристской улице. Дожидаться хозяев разбитых машин виновник аварии не стал. Сейчас его личность устанавливают в ГИБДД.

Телезрители сняли пожар на платной трассе из Санкт-Петербурга в Москву. На кадрах видно, как горит фура. Предполагают, что машина сначала врезалась в стоящий грузовик, а потом появился огонь.

На Московской кольцевой автодороге произошла авария. Автор видео сообщил о ДТП недалеко от пересечения с Ярославским шоссе. На кадрах видно, что прямо посреди дороги лежит на крыше легковой автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.