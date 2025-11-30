Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: тысячи российских туристов заблокированы на Шри-Ланке из-за наводнений

Новости мира: тысячи российских туристов заблокированы на Шри-Ланке из-за наводнений

Жители Тушина заявили, что в районе могли появится догхантеры

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде

В Тушине после прогулки в местном парке умерла хаски

Пьяная женщина врезалась в отбойник во время погони ГАИ на востоке Москвы

Москвичу пришлось вернуть автомобиль, приобретенный у пенсионерки

ДТП произошло на северо-востоке Москвы

Новости мира: четыре человека погибли из-за стрельбы в Мексике

Новости мира: во Флориде пройдут переговоры делегаций США и Украины

В Подольске внедорожник не справился с управлением и повис на ограждении

Тысячи российских туристов остаются заблокированы на Шри-Ланке. Мощные наводнения и оползни накрыли популярные курорты. Вылеты из Коломбо приостановлены на несколько дней. Обстановка на острове критическая: жертвами стихии стали более 300 человек, разрушены около 20 тысяч домов. Российское посольство сообщает, что сведений о пострадавших гражданах не поступало.

Крупный пожар произошел в австралийском Сиднее после взрыва на мусоперерабатывающем заводе. Резервуар с химикатами взлетел в воздух. Пламя высотой 150 метров было видно издалека. Несколько человек получили ожоги. Специалисты по работе с опасным веществами продолжают свою работу. Следователи выясняют причину случившегося.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоМария Рыбакова

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика