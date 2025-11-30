Новости мира: тысячи российских туристов заблокированы на Шри-Ланке из-за наводнений

Тысячи российских туристов остаются заблокированы на Шри-Ланке. Мощные наводнения и оползни накрыли популярные курорты. Вылеты из Коломбо приостановлены на несколько дней. Обстановка на острове критическая: жертвами стихии стали более 300 человек, разрушены около 20 тысяч домов. Российское посольство сообщает, что сведений о пострадавших гражданах не поступало.

Крупный пожар произошел в австралийском Сиднее после взрыва на мусоперерабатывающем заводе. Резервуар с химикатами взлетел в воздух. Пламя высотой 150 метров было видно издалека. Несколько человек получили ожоги. Специалисты по работе с опасным веществами продолжают свою работу. Следователи выясняют причину случившегося.

