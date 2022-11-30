Двое пострадавших в ДТП в Астрахани находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

Водитель маршрутки и пассажирка, пострадавшие в ДТП в Астрахани, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Четверо детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения области.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в аварии возросло до 11 человек, один человек погиб.

Маршрутка выехала на регулируемый перекресток и столкнулась с пожарной машиной. Как сообщили в местном МВД, девятнадцатилетний сотрудник противопожарной службы погиб на месте.

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