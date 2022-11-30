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Потерявший жену и ребенка мужчина обратился к виновнице ДТП на улице Свободы

Потерявший жену и ребенка мужчина обратился к виновнице ДТП на улице Свободы

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Грудную девочку, которую сбила машина на улице Свободы в Москве, выписали из больницы. Трагедия произошла в воскресенье, 27 ноября. Женщина за рулем KIA вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми. В итоги жертвами стали мать девочки и ее брат.

По словам мужа погибшей женщины, со стороны обвиняемой никто с ним не связывался и свою помощь не предлагал. При этом он заявил, что не держит злости на водителя автомобиля.

Женщину, которая насмерть сбила мать и четырехлетнего мальчика на улице Свободы, арестовали. Экспертиза показала, что она села за руль в состоянии наркотического опьянения. Ближайшие два месяца женщина проведет в СИЗО, а в общей сложности ей грозит до 15 лет колонии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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