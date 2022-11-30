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Таможенники Екатеринбурга задержали пассажира с золотой цепью в 4 килограмма

Таможенники Екатеринбурга задержали пассажира с золотой цепью в 4 килограмма

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Таможенники Екатеринбурга задержали пассажира с золотой цепью весом в четыре килограмма. Ее стоимость оценивается в 10 миллионов рублей.

Турист пытался вылететь в Арабские Эмираты, а золото вез в рюкзаке. Крупный предмет из металла обнаружили во время рентгеновского досмотра багажа. Мужчина заявил, что цепь он носит сам и это просто украшение. Ценную вещь изъяли и отправили на экспертизу.

С 1 сентября в России введен временный запрет на вывоз драгметаллов из страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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