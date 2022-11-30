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Происшествия

Пожар на резервуаре с топливом в Брянской области локализован на 4 тыс "квадратах"

Пожар на резервуаре с топливом в Брянской области локализован на 4 тыс "квадратах"

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Резервуары с нефтепродуктами горят в Брянской области. К этому времени пожар удалось локализовать на площади в четыре тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, к тушению привлекли пожарный поезд и дополнительно направили аэромобильную группировку МЧС из областного центра. На месте работали 80 человек и 30 единиц техники пожарно-спасательных расчетов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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