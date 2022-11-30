Новости регионов: пожар в торговом центре в Красноярске потушен

В Красноярске сгорел торговый центр "Взлетка Плаза". По данным МЧС, огонь охватил крышу и фасад здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, но огонь удалось ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Тамбове похитили девушку после того, как она отказалась выходить замуж. Потенциальный жених вместе с отцом и старшим братом вломились в квартиру знакомых, схватили невесту и увезли ее в Нижегородскую область. Спустя несколько дней ей удалось сбежать и обратиться в полицию. Молодого человека в итоге задержали, а его соучастников объявили в федеральный розыск. Следователи завели уголовное дело о похищении.

В Магадане выросли гигантские сугробы. За двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков. Утром 30 ноября многим пришлось откапывать свои машины, из-за количества снега их не было видно. в результате метели пришлось ограничить движение на трассе, которая ведет в горы. Спасатели предупреждают, что в ближайшее время на регион обрушатся новые снегопады.

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