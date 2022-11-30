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В Курской области зафиксировали 11 прилетов украинских боевых снарядов

В Курской области зафиксировали 11 прилетов украинских боевых снарядов

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Курская область опять оказалась под обстрелами ВСУ, там зафиксировали 11 прилетов с украинской стороны. Несколько снарядов попали по объекту энергоснабжения. Под обстрелом и города ДНР.

Тем временем бойцы Народной милиции продолжают уничтожать украинские позиции, с которых регулярно ведется огонь по мирным жителям. На этих кадрах работа мобильного миномета "Василек" на Авдеевском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКристина КурумаМаксим Сироткин
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