Курская область опять оказалась под обстрелами ВСУ, там зафиксировали 11 прилетов с украинской стороны. Несколько снарядов попали по объекту энергоснабжения. Под обстрелом и города ДНР.

Тем временем бойцы Народной милиции продолжают уничтожать украинские позиции, с которых регулярно ведется огонь по мирным жителям. На этих кадрах работа мобильного миномета "Василек" на Авдеевском направлении.

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