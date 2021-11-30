Движение в Лефортовском тоннеле затруднено

Затруднено движение в Лефортовском тоннеле. Там машина врезалась в стену. На данном участке начал формироваться затор.

Авария случилась на Рябиновой улице. Там водитель не справился с управлением. Машина выехала с проезжей части и врезалась в фонарь. Сам водитель не пострадал, а пассажир получил смертельные травмы.

На севере Москвы пожарные спасли из огня пятерых человек, в том числе двоих детей. На Дубнинской улице загорелась трехкомнатная квартира в жилой многоэтажке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.