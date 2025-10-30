Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 октября

В подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" продолжается полный блэкаут. Жители в соцсетях публикуют видеокадры темных домов, дворов и улиц, и сообщают, что света нет во всем комплексе. Местная администрация уточнила, что происшествие связано с аварией на внешних сетях.



ЦОДД рекомендовал водителям в Москве быть осторожными и внимательными 31 октября из-за сильного дождя. Автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон.

В столице открыли два новых пожарных депо с современным оснащением. В результате этого сократилось время реагирования на чрезвычайные происшествия. Спасатели уже приступили к дежурству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

