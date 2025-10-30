30 октября, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 октября
В подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" продолжается полный блэкаут. Жители в соцсетях публикуют видеокадры темных домов, дворов и улиц, и сообщают, что света нет во всем комплексе. Местная администрация уточнила, что происшествие связано с аварией на внешних сетях.
ЦОДД рекомендовал водителям в Москве быть осторожными и внимательными 31 октября из-за сильного дождя. Автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
В столице открыли два новых пожарных депо с современным оснащением. В результате этого сократилось время реагирования на чрезвычайные происшествия. Спасатели уже приступили к дежурству.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.