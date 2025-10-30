Новости регионов: двое подростков разгромили парк в Вологде

Двое подростков разгромили парк и повредили памятник собаке-поводырю в Вологде. Теперь их могут отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей, а родителям придется полностью возместить материальный ущерб. Всего они должны будут заплатить 2 миллиона рублей.

Мужчина украл смартфон из пункта выдачи заказов

в Тимашевске. Он долго его рассматривал, а когда сотрудница отвлеклась, взял товар и убежал. Полиция быстро задержала нарушителя. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

