30 октября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: двое подростков разгромили парк в Вологде

Жители Путилкова обратились в полицию после отравления двух собак на улице

Целый ЖК остался без света в Подмосковье

Внедорожник въехал в торговый центр "Лайнер" в Новых Ватутинках

Грузовая машина с газовыми баллонами загорелась на 13-м километре МКАД

Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове

Квартира загорелась в многоэтажке на улице Яворки в Москве

Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Автомобиль загорелся во дворе на улице Красного Маяка в Москве

Двое подростков разгромили парк и повредили памятник собаке-поводырю в Вологде. Теперь их могут отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей, а родителям придется полностью возместить материальный ущерб. Всего они должны будут заплатить 2 миллиона рублей.

Мужчина украл смартфон из пункта выдачи заказов
в Тимашевске. Он долго его рассматривал, а когда сотрудница отвлеклась, взял товар и убежал. Полиция быстро задержала нарушителя. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

