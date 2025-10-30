Форма поиска по сайту

30 октября, 19:15

Происшествия

Жители Путилкова обратились в полицию после отравления двух собак на улице

Жители Путилкова обратились в полицию после отравления двух собак на улице

Жители нескольких многоэтажек в Путилкове обратились в полицию после отравления двух собак на улице. По их словам, кто-то специально раскидал неизвестный белый порошок.

Они запросили записи с камер наблюдения соседних продуктовых магазинов и кафе, чтобы вычислить злоумышленников. В ближайшие дни местные жители планируют самостоятельно очистить свой двор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

