Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Мужчина пытался провезти 110 тысяч долларов через аэропорт Шереметьево в Москве. Он летел из Стамбула, конечным пунктом была Казань. Крупную сумму обнаружили на сканере, в чемодане. При этом задекларирована она не была.

Пассажир отказался открывать багажи и убежал. Однако его быстро поймали. Деньги были более чем в 5 валютах. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы по делу о контрабанде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.