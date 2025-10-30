Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 12:15

Происшествия

Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Автомобиль загорелся во дворе на улице Красного Маяка в Москве

Россияне на Кубе не обращались в посольство и генконсульство за помощью из-за урагана

Догхантеры появились в жилом комплексе в Путилкове

Фура с дровами загорелась в подмосковном селе Озерецкое

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

Новости мира: туристический лайнер загорелся на реке Нил в Египте

Около 100 тысяч домов затоплены во Вьетнаме из-за наводнения

Автомобиль врезался в отбойник на Минской улице в Москве

Мужчина пытался провезти 110 тысяч долларов через аэропорт Шереметьево в Москве. Он летел из Стамбула, конечным пунктом была Казань. Крупную сумму обнаружили на сканере, в чемодане. При этом задекларирована она не была.

Пассажир отказался открывать багажи и убежал. Однако его быстро поймали. Деньги были более чем в 5 валютах. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы по делу о контрабанде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика