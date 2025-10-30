Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 07:30

Происшествия

Новости мира: туристический лайнер загорелся на реке Нил в Египте

Новости мира: туристический лайнер загорелся на реке Нил в Египте

Около 100 тысяч домов затоплены во Вьетнаме из-за наводнения

Автомобиль врезался в отбойник на Минской улице в Москве

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фрагменты частей тела подростка из Лобни обнаружены на железнодорожных путях в Подмосковье

Самосвал, такси и два автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе

"Московский патруль": мужчина убил бывшую супругу в Наро-Фоминске

Новости мира: 119 человек погибли в ходе операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Предварительное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой пройдет 30 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

На реке Нил загорелся туристический лайнер с более чем 200 пассажирами на борту. Инцидент произошел на 12-й день круиза при следовании из Луксора в Эдфу. Пожар начался в камбузе и быстро распространился по корпусу судна. Всех пассажиров успешно эвакуировали на двух лодках, информация о пострадавших не поступала.

Двое задержанных по делу об ограблении Лувра полностью признали свою вину. Однако местонахождение похищенных драгоценностей стоимостью 88 миллионов евро установить не удалось. Как сообщила прокурор Парижа Лор Бекко, преступление было совершено 19 октября, когда из музея похитили девять исторических ценностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика