Новости мира: туристический лайнер загорелся на реке Нил в Египте

На реке Нил загорелся туристический лайнер с более чем 200 пассажирами на борту. Инцидент произошел на 12-й день круиза при следовании из Луксора в Эдфу. Пожар начался в камбузе и быстро распространился по корпусу судна. Всех пассажиров успешно эвакуировали на двух лодках, информация о пострадавших не поступала.

Двое задержанных по делу об ограблении Лувра полностью признали свою вину. Однако местонахождение похищенных драгоценностей стоимостью 88 миллионов евро установить не удалось. Как сообщила прокурор Парижа Лор Бекко, преступление было совершено 19 октября, когда из музея похитили девять исторических ценностей.

