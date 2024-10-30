Новости мира: число погибших в Валенсии в результате ливней возросло до 92 человек

В Испании число погибших от наводнения возросло до 92 человек. Десятки объявлены пропавшими без вести. Испания переживает крупнейшее за 30 лет наводнение. Проливные дожди и грозы вызвали подтопление городов, крупных автотрасс и железных дорог.

Протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии, там с огромным отрывом победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент Саломе Зурабишвили и прозападные политики не признают итоги голосования. Еврокомиссия отказалась от переговоров с Грузией на тему ее приема в ЕС.

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