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30 октября, 23:45

Происшествия

Бар "Руки Вверх" ограничил количество наливаемого алкоголя после впавшей в кому девушки

Бар "Руки Вверх" ограничил количество наливаемого алкоголя после впавшей в кому девушки

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Руководство бара "Руки Вверх" ограничило количество наливаемого одному посетителю алкоголя до двух порций крепкого спиртного после инцидента, случившегося накануне. 24-летняя Татьяна Войчунас, выпив 24 шота спиртного, потеряла сознание и была госпитализирована. Врачи считают, что для хрупкой девушки такая доза алкоголя могла быть смертельной.

Владелец бара Сергей Жуков заявил, что ситуация вышла из-под контроля, так как девушка выглядела трезвой, и бармен не мог отказать ей в обслуживании. Адвокат Алексей Козаков, в свою очередь, отметил, что сотрудник не несет ответственности, если посетитель совершеннолетний и не находится в состоянии сильного опьянения.

Бар работает в обычном режиме, а пострадавшая уже идет на поправку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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