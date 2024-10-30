Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: микроавтобус и 7 легковых машин столкнулись в Ярославле

Новости регионов: микроавтобус и 7 легковых машин столкнулись в Ярославле

Новости регионов: в Ярославле произошло массовое ДТП из-за скользкой дороги

Попавшая в больницу после 20 шотов москвичка пришла в себя

Новости часа: огонь охватил 400 "квадратов" жилого дома на Камчатке

Автомобиль занесло на скользкой дороге в Балашихе

Новости регионов: в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре Сергея Жукова

Новости регионов: в ГД предложили ограничить продажу алкоголя

Массовая авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Новости регионов: запорожскому бизнесмену грозит штраф и срок за продажу контрафакта

Микроавтобус и 7 легковых машин столкнулись в Ярославле. Причиной аварии стала скользкая дорога, из-за которой некоторые водители потеряли управление, что привело к заносам и разворотам прямо на трассе. В результате столкновения повреждения получили несколько машин.

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на КАД в Ленинградской области. В результате столкновения самосвала и автокрана "КамАЗ" одна из машин наехала на ограждение и перевернулась на встречную полосу. Водитель самосвала погиб на месте.

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении двух должностных лиц из администрации портов региона. Их обвиняют в получении взятки на сумму более 120 тысяч рублей. Также возбуждены уголовные дела против двух жительниц Приморского края, которые были посредниками. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика