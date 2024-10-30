Новости регионов: микроавтобус и 7 легковых машин столкнулись в Ярославле

Микроавтобус и 7 легковых машин столкнулись в Ярославле. Причиной аварии стала скользкая дорога, из-за которой некоторые водители потеряли управление, что привело к заносам и разворотам прямо на трассе. В результате столкновения повреждения получили несколько машин.

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на КАД в Ленинградской области. В результате столкновения самосвала и автокрана "КамАЗ" одна из машин наехала на ограждение и перевернулась на встречную полосу. Водитель самосвала погиб на месте.

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении двух должностных лиц из администрации портов региона. Их обвиняют в получении взятки на сумму более 120 тысяч рублей. Также возбуждены уголовные дела против двух жительниц Приморского края, которые были посредниками. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.