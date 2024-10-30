Новости регионов: в Ярославле произошло массовое ДТП из-за скользкой дороги

В Ярославле произошло массовое ДТП. Микроавтобус и семь легковых машин столкнулись из-за скользкой дороги. Некоторые автомобилисты не справлялись с управлением, и машины заносило и разворачивало прямо на трассе.

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. На КАД столкнулись самосвал и КамАЗ. В результате водитель самосвала погиб на месте. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

В Госдуме предложили строже ограничивать время продажи алкоголя. Предлагается сначала сократить промежуток до 5 часов в день, а потом до 2 часов в день. Депутаты хотят, чтобы ограничения действовали как в будние, так и в выходные дни.

В Ростовской области столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Погибли два человека. Еще трое пострадали. Из-за столкновения машины получили сильные повреждения.

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении двух должностных лиц из администрации портов региона. Их обвиняют в получении взятки на сумму более 120 тысяч рублей. Также возбуждены уголовные дела в отношении двух жительниц Приморского края, которые были посредниками.

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