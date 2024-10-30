Новости часа: огонь охватил 400 "квадратов" жилого дома на Камчатке

В Сосновке Камчатского края произошел сильный пожар в многоквартирном доме. Площадь возгорания – более 400 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в одной из квартир, затем перешел на чердак и кровлю здания. На месте ЧП работают оперативные службы. По предварительной информации, среди жильцов погибших и пострадавших нет.

Тем временем число российских семей, которым хватает денег на все потребности, выросло до исторического максимума. Об этом сообщает Росстат. Рекордный показатель зафиксировали во втором квартале 2024 года. Доля таких домохозяйств составила почти 5%. Год назад показатель был чуть ниже 3,5%.



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