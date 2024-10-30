Несколько аварий произошли на МСД

Столичный Дептранс сообщает о нескольких ДТП на Московском скоростном диаметре. Авария произошла на юго-восточной хорде, в районе станций МЦД Покровское и Красный Строитель. Еще несколько машин столкнулись на Лужнецком метромосту. Движение затруднено, на местах ЧП работают оперативные службы.

Также ведомство напоминает о строительных работах на внутренней стороне 76-го километра и участке с 29-го по 32-й километр МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.