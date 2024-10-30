Новости мира: пожар спровоцировал давку в магазине фейерверков в Индии

В Индии пожар в магазине фейерверков вызвал сильную давку на выходе. Люди в панике карабкались по коробкам и падали друг на друга. Перед главным индуистским праздником Дивали в торговом центре было очень много покупателей, но в итоге серьезно никто не пострадал. Очевидцы засняли, как прохожие помогали выбраться упавшим, несмотря на опасность и сильную задымленность.

Тем временем мощное наводнение продолжается в испанском городе Валенсия. Некоторые улицы полностью затоплены, а машины фактически плывут по ним. Повреждены десятки автомобилей, магазины и рестораны залиты водой. Городским властям только предстоит оценить общий ущерб.

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