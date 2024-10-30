Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 06:45

Происшествия

Новости мира: пожар спровоцировал давку в магазине фейерверков в Индии

Новости мира: пожар спровоцировал давку в магазине фейерверков в Индии

Новости мира: восток Испании ушел под воду после проливных дождей

Новости регионов: жителям Вологды могут ограничить время на покупку алкоголя

Четыре автомобиля столкнулись на 75-м км МКАД 29 октября

Новости мира: ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о выборах

Новости регионов: дачная амнистия распространена на капитальные хозяйственные постройки

Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД перед Химкинским мостом

"Безопасный город": гостья столичного бара впала в кому после 20 стопок с алкоголем

"Безопасный город": близкие родственники пенсионерки лишили ее столичной квартиры

"Безопасный город": задержаны мужчины, укравшие 25 пачек масла из магазина в Москве

В Индии пожар в магазине фейерверков вызвал сильную давку на выходе. Люди в панике карабкались по коробкам и падали друг на друга. Перед главным индуистским праздником Дивали в торговом центре было очень много покупателей, но в итоге серьезно никто не пострадал. Очевидцы засняли, как прохожие помогали выбраться упавшим, несмотря на опасность и сильную задымленность.

Тем временем мощное наводнение продолжается в испанском городе Валенсия. Некоторые улицы полностью затоплены, а машины фактически плывут по ним. Повреждены десятки автомобилей, магазины и рестораны залиты водой. Городским властям только предстоит оценить общий ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика