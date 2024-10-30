Четыре автомобиля столкнулись на 75-м км МКАД 29 октября

Массовая авария произошла поздним вечером 29 октября на внутренней стороне 75-го километра МКАД. Это район съезда с Ленинградского шоссе, перед Химкинским мостом. Там столкнулись четыре автомобиля, в том числе фура.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Как сообщили в департаменте транспорта, движение в районе аварии удалось оперативно восстановить.

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