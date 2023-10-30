Один человек находится в тяжелом состоянии после пожара в Химках

Один из пострадавших при пожаре на АЗС с Химках находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Московской области. Всего травмы при ЧП получили пятеро.

Следственный комитет ведет проверку. Предварительно, пожар начался из-за разгерметизации емкости с пропаном. Пламя перекинулось на паллеты, бытовки и пять машин. Площадь оценили в 60 квадратных метров.

Чтобы справиться с огнем, на место вызвали более 30 сотрудников МЧС. На данный момент пожар уже потушен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.