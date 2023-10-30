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30 октября, 14:15

Происшествия

Пассажир разбил створку турникета на станции метро "Жулебино"

Пассажир разбил створку турникета на станции метро "Жулебино"

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Молодой человек с разгона разбил створку турникета на станции метро "Жулебино". Кадры опубликовала прокуратура Москвы.

На них видно, как злоумышленник пытается проскочить в метро за другим пассажиром. Как признался сам безбилетник, створки турникета успели наполовину закрыться, поэтому он с силой надавил на них, чтобы разбить.

Теперь за порчу имущества на общественном транспорте молодому человеку грозит ответственность по статье "Вандализм". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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