Массовая авария произошла на Рябиновой улице в Москве

Несколько автомобилей, автобус и мотоцикл столкнулись на Рябиновой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом очевидцы сообщили, что число машин, попавших в аварию, достигает нескольких десятков. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

