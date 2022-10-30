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30 октября, 22:30

Происшествия

Массовая авария произошла на Рябиновой улице в Москве

Массовая авария произошла на Рябиновой улице в Москве

Появились кадры массовой аварии на Рябиновой улице в Москве

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Несколько автомобилей, автобус и мотоцикл столкнулись на Рябиновой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом очевидцы сообщили, что число машин, попавших в аварию, достигает нескольких десятков. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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