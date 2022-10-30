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Новости

30 октября, 21:30

Происшествия

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек – СМИ

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек – СМИ

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Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек. Об этом сообщают местные СМИ. В основном это женщины и дети. 70 человек пострадали.

Подвесной мост через плотину, построенный полтора века назад, открылся недавно после реконструкции. Конструкция рухнула, когда на ней было около 500 человек. Более трехсот из них оказались в воде. Сейчас поиски людей осложняют сильное течение и ночная темнота. Посольство России в Индии пока не располагает данными о пострадавших россиянах. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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