Почти 400 человек упали воду после обрушения подвесного моста в Индии. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Власти уже сообщили, что погибли или пропали более 100 человек. Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение двух лет, а на днях его вновь открыли после реконструкции. В момент обрушения на мосту было более 500 человек, в том числе дети. По данным местных властей, спасательную операцию осложняет сильное течение реки. На месте работают команды спасателей и врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

