Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Происшествия

Почти 400 человек упали воду после обрушения подвесного моста в Индии

Почти 400 человек упали воду после обрушения подвесного моста в Индии

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура

Украинские войска за сутки трижды обстреляли Энергодар

Более 150 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле

Витасу грозит 2 года колонии за нападение на чиновника

Россиянка, пострадавшая во время давки в Сеуле, находится в больнице

Владимир Путин направил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Жители Сеула несут цветы к месту гибели людей во время празднования Хэллоуина

Энергодар остался без электроснабжения в результате удара ВСУ

Автомобиль перевернулся на Дмитровском шоссе

Почти 400 человек упали воду после обрушения подвесного моста в Индии. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Власти уже сообщили, что погибли или пропали более 100 человек. Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение двух лет, а на днях его вновь открыли после реконструкции. В момент обрушения на мосту было более 500 человек, в том числе дети. По данным местных властей, спасательную операцию осложняет сильное течение реки. На месте работают команды спасателей и врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика